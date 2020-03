Coronavírus faz com que comerciantes vendam produtos à porta em Mirandela

Na região transmontana, vários comércios e restaurantes já estão fechados. Há outros a reduzir horários e a reforçar as medidas de prevenção contra o coronavírus."Há clientes que nem entram. Ficam à porta, fazem o pedido, entregamos a comida e vão-se embora", conta Paulo Loureiro, do restaurante O Loureiro, em Mirandela, que já pondera o encerramento dada a fraca clientela.Ainda em Mirandela, na padaria Seramota, desde sexta-feira que o pão é vendido somente na montra exterior, e os funcionários trabalham de máscara e luvas:"Temos de nos proteger e aos outros.É uma questão de saúde pública", considera a proprietária, Maria Inês Seramota, que revela que os clientes têm comprado mais quantidade do que o normal.