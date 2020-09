Coronavírus fecha posto da GNR em Valpaços

Seis militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) em serviço no posto de Lebução, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, estão infetados com Covid-19 e, por isso, encontram-se atualmente de baixa médica.



O posto está encerrado desde a última segunda-feira, pois todos os operacionais que desempenham funções naquela freguesia testaram positivo ao vírus.



Ao que o CM apurou, os serviços continuam a ser assegurados pelos militares do Posto Territorial da GNR de Valpaços, mas a população receia que estes seis casos sejam potenciadores de um foco de infeção da doença na localidade. Os operacionais estão todos a cumprir o isolamento, nas suas habitações.



O CM questionou ainda o gabinete de relações públicas da GNR de Vila Real sobre o surto de Covid-19 no posto de Lebução, mas não recebeu resposta. A população receia ainda que, devido ao encerramento do posto da GNR, aumente a criminalidade, nomeadamente os furtos e vandalismo.