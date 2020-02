Coimbra adia cerimónia de geminação com Narni em Itália devido a coronavírus

O município de Coimbra anunciou esta quarta-feira que foi adiada a cerimónia de geminação prevista com a Comuna de Narni, Itália, na sequência da propagação do coronavírus Covid-19."Informamos que, considerando a propagação do coronavírus 2019, o município de Coimbra e a Comune di Narni entenderam que é recomendável adiar a cerimónia de geminação entre as cidades, bem como todas as iniciativas previstas para Coimbra, entre os próximos dias 28 de fevereiro e 02 de março. A visita e a cerimónia serão reagendadas para data a acordar posteriormente", lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan. A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.Em Portugal, já houve 16 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, e um homem hospitalizado em Lisboa está a ser avaliado.O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.