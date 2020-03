Coronavírus leva CP a reforçar higiene nas carruagens e facilitar reembolso de viagens

A CP está a sensibilizar os seus trabalhadores e clientes para a adoção de comportamentos preventivos relativamente ao Covid-19, a reforçar a higiene dos comboios e a facilitar o reembolso em caso de desistência de viagens.

Num aviso publicado na internet, na área de informação aos passageiros, a empresa diz que tem vindo a acompanhar as informações e orientações da Direção de Geral de Saúde (DGS) relativas ao surto do Coronavírus (Covid-19) e elenca um conjunto de medidas preventivas.

Neste âmbito a CP promete a sensibilização de trabalhadores e clientes sobre comportamentos preventivos, o reforço da higienização, limpeza e desinfeção dos comboios, especialmente das superfícies mais manuseadas, assim como o reforço da higienização e desinfeção dos filtros de ar condicionado.

A empresa pretende adotar "procedimentos para a identificação, tratamento e encaminhamento de casos suspeitos" de doença e está a preparar "espaços em locais específicos destinados ao apoio a clientes que apresentem situação suspeita".

A CP ajustou também as condições de reembolso de bilhetes, "dado o caráter excecional da situação, oferecendo maior flexibilidade aos clientes que pretendam desistir da viagem de comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Turísticos".

O reembolso, sem taxas, deve ser solicitado nas bilheteiras mediante apresentação do pedido até três horas antes da partida do comboio da estação de origem do cliente.

Passado o prazo indicado, aplicam-se as taxas em vigor.

No mesmo aviso, a CT recomenda ainda, de acordo com as regras da DGS, "a adoção de pequenos gestos muito importantes para garantir que todos viajam com confiança", como a lavagem das mãos regularmente com água e sabão, tapar a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar, com o braço e evitar o contacto com outras pessoas, se estiver doente.