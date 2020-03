Coronavírus leva governo a encerrar escolas, discotecas e limita acesso a restaurantes e centros comerciais

Escolas fechadas, centros comerciais com entradas limitadas, discotecas e bares encerrados, redução de lugares nos restaurantes, limitação de visitas a lares de idosos e proibição do desembarque de passageiros de cruzeiros, exceto os que residem no País – as medidas para contenção da Covid-19 em Portugal anunciadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro António Costa vão mexer com a vida de milhões de portugueses....

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento