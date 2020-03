Coronavírus leva Marcelo Rebelo de Sousa a adiar decisão do OE2020 para "a próxima semana"

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, vai adiar a decisão acerca do Orçamento do Estado para 2020 "até ao fim da presente semana". O anúncio foi feito através de uma nota publicada no site da Presidência da República.



"Atendendo à situação de alerta nacional em que o País vive, e na expetativa de subsequente ratificação parlamentar, o Presidente da República promulgou esta sexta-feira o diploma do Governo que aprova as medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus. Tendo o Presidente da República comunicado que tencionava tomar uma decisão sobre o Orçamento do Estado para 2020 até ao fim da presente semana, atendendo à necessidade de analisar mais detidamente o contexto que rodeará a sua execução, entendeu dever adiar a sua decisão para a próxima semana", lê-se na nota.





Marcelo já irá receber António Costa, o primeiro-ministro, no Palácio de Belém na próxima semana por ter decorrido o período de quarentena em que se colocou após a "sessão com estudantes de Felgueiras no passado dia 3".

"Nos últimos dias, o Presidente da República, manteve contactos telefónicos com diversos Chefes de Estado, com destaque para o Rei Filipe VI de Espanha e o Presidente italiano Sergio Mattarella", termina a nota.