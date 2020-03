Coronavírus leva número de compras com multibanco e levantamentos a cair para cerca de metade

O número de compras pagas com multibanco e de levantamentos de dinheiro caiu para cerca de metade, na semana passada, face à média diária registada antes do primeiro caso de covid-19 em Portugal, divulgou hoje a SIBS.

De acordo com a gestora do sistema de cartões de débito, esta diminuição no número de transações na rede multibanco (queda de 44 a 49 pontos percentuais em compras e levantamentos, respetivamente), foi acompanhada, na semana entre 16 e 22 de março, de um aumento do valor médio gasto em cada compra e da quantidade de dinheiro levantada em cada operação.

O valor médio das compras na Rede Multibanco, adianta a SIBS, tem revelado uma tendência progressiva de aumento, e, no período em análise, passou para 42,1 euros, face aos 37,4 euros da semana anterior (+12,5%) e aos 34,7 euros da média verificada antes da confirmação de casos do novo coronavírus em Portugal (+21%).