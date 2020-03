Coronavírus leva Universidade da Beira Interior a suspender aulas mas jovens enchem bar

"Com saudades das tardes de verão numa esplanada com amigos e ouvir boa música? Quinta feira o DJ Ruben Sousa dá-te música e nós não te deixamos com sede. O verão começa na esplanada dos 'Leões da Floresta'", pode ler-se na publicação feita no Instagram do bar.



A informação da suspensão das aulas foi divulgada pela instituição de ensino e deverá começar a ser cumprida a partir de segunda-feira, dia 16. A medida, à semelhança de outras escolas e universidades do País, tem como objetivo evitar o contacto entre pessoas devido à nova pandemia.



A Universidade da Beira Interior, na Covilhã, anunciou esta quinta-feira que vai suspender as atividades letivas presenciais, por tempo indeterminado, devido ao coronavírus.No entanto, o bar 'Leões da Floresta' já tinha um evento programado para esta quinta-feira, que não foi cancelado. "Loading summer". Com a presença de um DJ e cerveja a 1,50 euros, dezenas de jovens da localidade reuniram-se naquele local.