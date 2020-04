Coronavírus mata em Santarém, Salvaterra de Magos e Coruche

A sub-região da Lezíria do Tejo regista três mortes por infeção com Covid-19, nos concelhos de Santarém, Salvaterra de Magos e Coruche.



Na capital de distrito, o novo coronavírus provocou a morte de Joaquim Prestes, um octogenário da freguesia de Pernes, onde residia desde que regressou de África, após o 25 de Abril. Com vários problemas cardíacos, o homem esteve alguns dias na Santa Casa da Misericórdia de Pernes enquanto esperava por uma vaga na Unidade de Cuidados Continuados do hospital de Santarém.