Coronavírus mata mulher na casa dos 30 anos

Uma mulher com cerca de 30 anos, residente na Região de Lisboa e Vale do Tejo, é uma das duas vítimas mortais por Covid-19 esta segunda-feira divulgadas. O outro óbito foi registado no Norte: um homem na faixa etária entre os 70 e os 79 anos. Portugal soma um total de cinco óbitos com menos de 40 anos desde que surgiu a primeira vítima mortal pelo novo coronavírus, a 16 de março.









A área da Grande Lisboa é a que apresenta um maior número de casos diários. Esta segunda-feira, em todo o território do País, foram registados mais 306 novos casos de infeção. Destes, 254 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

A Área Metropolitana de Lisboa apresenta, contudo, uma tendência decrescente de infeções. “Esse número tem vindo, paulatinamente e não de forma muito acentuada, a apresentar uma tendência decrescente, ainda sobre observação, porque é precoce para retirarmos conclusões”, referiu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.





Por sua vez, o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, garantiu que está em curso um plano de preparação “de grande profundidade” para o inverno. Foram contratados 3900 profissionais de saúde e foi realizado um “reforço a nível das infraestruturas”, na vacinação e na “capacidade de testagem”. O responsável acrescentou que chegaram, entretanto, mais de 700 ventiladores.





Os lares continuam a ser locais sensíveis ao contágio. Há 153 unidades que apresentam casos positivos entre utentes e funcionários, ou seja, 5,5% do total. “Entre os profissionais de saúde, há 3280 infetados que já recuperaram, ou seja, 81%”, acrescentou Lacerda Sales. Desde março, mais de 6600 doentes dos hospitais foram transferidos para Unidades de Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, adiantou, referindo a libertação de 600 camas hospitalares.