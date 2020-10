O quartel do Corpo de Intervenção (CI) da PSP, na Calçada da Ajuda, em Lisboa, está a braços com um foco de Covid-19.Já foram confirmados 24 casos de infeção com o novo coronavírus. A Direção-Nacional garante que a operacionalidade não está em causa.apurou, o CI trabalha com quatro grupos operacionais no quartel da Ajuda. Existem, neste momento, 18 casos no 4º grupo, e 6 no 2º. Fonte oficial da PSP disse aoque “os restantes elementos estão a ser testados”.