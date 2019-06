Corpo de mulher recolhido durante velório no Cartaxo

O Ministério Público (MP) deu ordem para recolher um corpo que já estava a ser velado por familiares e amigos na casa mortuária do Cartaxo, uma hora antes do funeral.O caso ocorreu às 15h00 de quinta-feira, durante o velório de Jaqueline Torcato, 43 anos, encontrada morta no passado dia 28, num caso de aparente suicídio.Cumprindo ordens do MP, a PSP do Cartaxo entrou na casa mortuária e solicitou ao agente funerário que fechasse o caixão e transportasse o corpo de volta para a morgue, no hospital de Santarém, explicou aouma testemunha.O funeral da mulher, residente no Cartaxo, estava marcado para as 16h00, mas o corpo regressou ao Gabinete de Medicina Legal de Santarém, de onde tinha sido libertado sem autópsia.Fonte da PSP referiu que o MP ordenou a recolha do corpo para a realização de "mais exames complementares".apurou que a realização de novas análises foram motivadas por informações dadas por uma irmã ao MP, já depois de o corpo ter sido entregue à família.O funeral realizou-se esta sexta-feira, às 16h00, no cemitério do Cartaxo.