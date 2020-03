Corpo esteve onze horas na rua para ser removido por suspeita de coronavírus

Foi preciso esperar mais de onze horas pela ordem da delegada de saúde para que procedesse, este sábado, à remoção do corpo de um homem de 77 anos, que morreu à porta da sua casa, em Santarém.A vítima, João Araújo, oficial do Exército na reforma e ex-comandante da GNR de Santarém, terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória à saída do prédio. O local foi isolado pela PSP.Minutos antes, o homem tinha pedido à esposa para o transportar ao hospital, pois não se estava a sentir bem e tinha dificuldades em respirar.Tendo em conta o quadro clínico que apresentava, foi necessário apurar a necessidade de realizar testes de despiste da Covid-19, o que levou o corpo a permanecer no local.A longa demora gerou grande indignação entre os familiares e vizinhança.