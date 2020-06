Corpos não reclamados aumentam na pandemia

Abril e maio, meses marcados pela pandemia de Covid-19, representaram um aumento dos funerais de pessoas indigentes na cidade de Lisboa, tarefa a cargo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.









Em abril, a Santa Casa assumiu a responsabilidade de cobrir financeiramente os custos com os funerais de 25 pessoas, quando no mesmo mês do ano passado foram realizados oito funerais.

Mais expressivo foi o número de funerais em maio: foram realizados 30 enterros, quando em maio de 2019 foram 15. Nestes dois meses de 2020 houve, portanto, 55 funerais, mais 32 face ao mesmo período do ano passado.





“Embora haja um aumento em abril e maio deste ano em comparação com os mesmos meses em 2019, não é possível estabelecer uma relação direta com a pandemia, porque a Santa Casa desconhece as causas das mortes”, explica a instituição que há mais de 500 anos assume os funerais dos corpos não reclamados em Lisboa.





Os enterros assumidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa são referentes a cadáveres que permanecem 30 dias no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses ou nos hospitais de Lisboa sem que os corpos sejam reclamados, e também situações em que as famílias não tenham capacidade financeira para pagar a cerimónia fúnebre.



Funeral social tem um custo de 412 euros



As agências funerárias devem dispor, obrigatoriamente, de um serviço básico de funeral social, sujeito a um preço máximo, disponível para o município onde está sediada a agência. O serviço básico de funeral social inclui urna em madeira de pinho ou equivalente, com espessura mínima de 15 mm, ferragens, lençol, almofada e lenço, transporte fúnebre individual e serviços técnicos para a realização do funeral. O custo é de 412 euros.





Média anual de 122 exéquias fúnebres

Entre 2004 e 2016, a Santa Casa acompanhou 1466 funerais, numa média anual de 122. Em 2016 foram realizados 426 funerais de indigentes, mais 12 do que no ano anterior. Em 2019 tiveram lugar 110 cerimónias fúnebres. Este ano, até ao passado dia 5 de junho, foram realizadas 84.







A Misericórdia de Lisboa surgiu há 522 anos e com ela a missão de enterrar os mortos indigentes da capital. Com os Descobrimentos, os naufrágios e as batalhas originavam um elevado número de mortos, pelo que a rainha D. Leonor criou a Irmandade de Invocação a Nossa Senhora da Misericórdia, na Sé.A parceria entre a Câmara e a Santa Casa foi estabelecida pelo decreto-lei de 24 de novembro de 1955: "Pagamento de caixões e funerais".