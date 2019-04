Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correio da Manhã apoia vítimas do ciclone Idai em Moçambique

Cerca de 18 mil latas de conserva vão seguir para o país afetado pelo fenómeno.

12:48

Com o apoio dos leitores do CM e a Conserveira do Sul, 18 mil latas de conserva vão seguir esta semana para Moçambique.



É o nosso contributo para ajudar as vítimas do ciclone ‘Idai’, entre as quais milhares de crianças, que semeou o caos e a morte neste País de Língua Oficial Portuguesa.



A exemplo dos incêndios de 2017, que roubaram a vida a mais de uma centena de pessoas, os leitores do Correio da Manhã mobilizaram-se e aderiram à iniciativa lançada pelo líder da imprensa escrita, adquirindo um ou mais exemplares do jornal de sábado e domingo.



Os 5% da receita obtida na venda do CM durante o fim-de-semana passado foram canalizados para a ajuda à população de Moçambique, mais concretamente para a compra de latas de conserva.