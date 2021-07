Corrida à vacina contra a Covid-19 bloqueia marcação a maiores de 18 anos

O arranque, esta quarta-feira, do auto- agendamento da vacinação de pessoas com 18 ou mais anos, ficou marcado por dificuldades no registo do portal da Direção-Geral da Saúde, devido à grande afluência. A situação já está regularizada.O auto agendamento ocorre três semanas após ter sido aberta a vacinação para a faixa etária entre os 18 e os 29 anos. Esta modalidade permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois um SMS com a indicação do dia e hora e local. A confirmação implica resposta pelo utente ao SMS. O alargamento do sistema aos maiores de 18 anos abrange 600 mil jovens.Entretanto, em declarações à Rádio Renascença, o matemático Óscar Gaspar, um dos especialistas que desenhou a matriz de risco, manifestou a convicção que o pico da quarta vaga da pandemia foi ultrapassado no passado dia 22.Esta quarta-feira, o Ministério da Saúde, liderado por Marta Temido, adiantou que Portugal já realizou 15 milhões de testes à Covid-19. Julho, foi o mês com mais testes (1,66 milhões) desde o início da pandemia.