Corrida ao Ensino Superior começa dia 7 de agosto

Num ano atípico também na educação, o calendário de acesso ao Ensino Superior sofreu um natural adiamento. Assim, a candidatura à 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso inicia-se no dia 7 de agosto e decorre até dia 23. Antes, no dia 3, são conhecidos os resultados da 1ª fase dos exames nacionais do Secundário, essenciais para quem quer concorrer a um curso do universitário ou politécnico.



A candidatura é online e cada candidato pode concorrer até seis pares instituição/curso, indicados por ordem de preferência. Só no final de setembro (dia 28) é que são conhecidas as colocações nos pares cursos/instituição. Segue-se a matrícula e inscrição dos colocados e também a candidatura à 2ª fase, para ocupar as vagas sobrantes da 1ª fase. Tal como nos outros ano, haverá também uma 3ª fase.

