Corrida às livrarias para encomendar manuais escolares

Os encarregados de educação têm de encomendar os manuais escolares às livrarias o mais cedo possível para que todos tenham livros gratuitos no arranque das aulas a 14 de setembro.









O apelo foi feito pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que vai correr contra o tempo para produzir os livros necessários. A decisão aprovada pelo Parlamento de não devolver os manuais às escolas para os alunos poderem recuperar a matéria vai obrigar a uma produção em contrarrelógio. “As editoras vão tentar fazer em pouco mais de um mês algo que, por regra, exige pelo menos quatro a cinco meses de trabalho”, refere a APEL.

Um esforço que compensa tendo em conta o aumento de receitas. “Vão ganhar muito dinheiro e por isso vão tentar ao máximo cumprir”, disse ao CM Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. As escolas estão agora a carregar na plataforma Mega os dados dos alunos, trabalho que, segundo Filinto Lima, está quase pronto. A partir de 3 agosto são emitidos os vales para os anos de continuidade (2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 11º e 12º). Já para os anos de início de ciclo (1º, 5º, 7º e 10º), os vales ficarão disponíveis a partir de dia 13 de agosto.



Coligação contra o PS aprova proposta do CDS

A não devolução dos manuais às escolas para os alunos poderem recuperar a matéria perdida em ano de pandemia foi uma proposta do CDS-PP, no âmbito do Orçamento do Estado Suplementar. A proposta foi aprovada por uma coligação de todos os partidos contra o PS.



Ministro da Educação desmentido por Costa

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse que a não reutilização de manuais custa 150 milhões de euros mas foi desmentido pelo primeiro-ministro. Em carta ao Presidente da República, no âmbito do Orçamento Suplementar, António Costa diz que o custo é de 35 milhões.



PORMENORES



CNIPE pede pressa



"Quanto mais cedo se fizer as encomendas melhor será", diz Rui Martins, da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação.





Registo obrigatório



Para obter os livros os pais registam-se na plataforma Mega. Os manuais são grátis do 1º ao 12º ano nas escolas públicas e com contrato de associação.