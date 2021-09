Falta um mês para o início do processo de vacinação contra a gripe nas farmácias, mas já se verifica uma corrida por parte dos utentes.Nalguns estabelecimentos, as listas para a vacina já têm 400 inscritos.A presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, disse ao CM que “todas as farmácias contam com lista de reservas”.