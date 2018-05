Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corrida condiciona trânsito em Lisboa este domingo

"Lisboa, a Mulher e a Vida" acontece entre as freguesias da Misericórdia e Belém.

11:20

A corrida "Lisboa, a Mulher e a Vida", que se realiza no domingo, vai obrigar ao condicionamento de trânsito em diversas artérias das freguesias de Misericórdia, Estrela, Alcântara e Belém, anunciou este sábado a Câmara Municipal de Lisboa (CML).



A prova decorre entre as 09h00 e as 13h00 de domingo num trajeto entre a Rocha Conde de Óbidos e a Torre de Belém pela Avenida de Brasília, que será encerrada ao trânsito no decorrer da prova, refere a CML em comunicado, adiantando que as alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito serão devidamente coordenados no local pela polícia.



A corrida "Lisboa, a Mulher e a Vida", que já vai na 13.ª edição, tem como principal objetivo a angariação de fundos para a compra de aparelhos de rastreio do cancro da mama.



No conjunto das edições já realizadas, foram angariados 715.287 euros para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.