"Corrida" no Alentejo deixa bombas sem combustíveis

Vários postos no Alentejo não tinham hoje de manhã combustíveis, depois da "corrida" às bombas nos últimos dias com os automobilistas a fazerem fila e a precaverem-se mais cedo para a greve dos motoristas.Em Évora, segundo uma ronda feita pela agência Lusa, pelo menos dois postos de abastecimento estavam, hoje de manhã, sem qualquer combustível e um outro só tinha gasolina, estando, na altura, os responsáveis à espera que fosse reposto o 'stock'.Nos postos de abastecimento da cidade ainda com combustíveis, esta manhã, verificavam-se longas filas de automobilistas.Jacinto Santos, de 50 anos, foi um dos condutores que se dirigiu e esperou para abastecer no posto situado junto ao Mercado Abastecedor da Região de Évora (MARÉ), na periferia da cidade."Tenho o depósito a meio e vim atestar para me precaver", porque "não sei quanto tempo vai durar a greve", afirmou à Lusa, admitindo que o carro não lhe faz muita falta, mas "mais vale prevenir".Joaquim Faria, do posto do Intermarché no parque industrial, indicou que ainda há combustíveis e rejeitou a hipótese de haver "ruturas tão depressa".No litoral alentejano, em Santiago do Cacém, a "corrida" faz-se sentir desde o meio desta semana, com longas filas para abastecer as viaturas "como precaução" para a greve dos motoristas prevista para segunda-feira.No posto da BP, à entrada da cidade, ainda havia hoje de manhã combustível para responder à "afluência" de condutores, que, nos últimos dias, "têm abastecido" as viaturas. Já na bomba da Galp, em Vila Nova de Santo André, o combustível acabou desde o final de quinta-feira e aguarda-se a chegada de um camião de abastecimento.Em Sines, no posto da Repsol, apesar das longas filas que se formam há dias, "ainda há gasóleo e gasolina para as próximas horas"."Desde quarta-feira que temos tido muita afluência e houve clientes que, por precaução, decidiram abastecer o tanque das suas viaturas. Hoje, esperamos outro camião para abastecer", adiantou Vanessa Cruz, gerente do posto de combustível.Em Portalegre, os responsáveis de postos de abastecimento de combustível indicaram que tem existido uma afluência acima da média, mas longe das filas da primeira greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, em abril."Tem havido afluência, embora as pessoas tenham começado a abastecer com mais antecedência. Nota-se que não tem sido igual à outra greve, porque o aviso de greve já dura há muito tempo", disse Bruno Trigueiro, responsável pelo único posto no centro de Portalegre.Se nesta gasolineira começa a escassear a gasolina, sem previsão de ser reabastecida, já num outro local da cidade, junto à zona de hipermercados, Arlindo Matos, proprietário de outro posto, disse à Lusa que tem registado vendas "acima do normal", mas sem ser "nada de especial".Garantindo que os tanques do seu posto "estão cheios", o empresário sublinhou o facto de Espanha "estar a meia dúzia de quilómetros", o que leva a que os automobilistas estejam "mais tranquilos" e "pouco preocupados" com esta situação.Na cidade de Beja, José Ramos, responsável pelos dois postos da Galp, afirmou à Lusa que a tarde de quinta-feira "foi tremenda"."Foi muito serviço, com filas num e noutro posto de abastecimento", mas, hoje de manhã, a situação estava mais calma, com a empresa a aguardar a chegada de um camião de abastecimento, pelo que "não vai faltar combustível" nos próximos dias.De novo no distrito de Évora, na vila de Viana do Alentejo, a chuva miudinha que caía esta manhã não deu descanso a António Banha, funcionário de uma das bombas de combustível. Nem a chuva, nem o fluxo constante de automobilistas que se deslocaram ao posto: "Tenho tido mais afluência hoje e na quinta-feira", relatou, frisando que o gasóleo deve acabar ainda hoje e a gasolina no sábado.Um sinal, com uma folha colada que diz "Gasóleo Esgotado", já se encontra junto das bombas, à espera de ser virado para os clientes. Os condutores é que não admitem preocupação com a greve."Dão cabo da cabeça às pessoas. O que é certo é que já não se percebe nada e as bombas, quando chega a altura da greve, está tudo esgotado. Se calhar é por haver tanta conversa na televisão", disse à Lusa Dionísio Pintado.No outro posto de combustíveis da vila, pertencente a um hipermercado, a funcionária Ludovina Moço assegurou que o gasóleo e a gasolina não vão faltar, porque estão à espera de um camião de abastecimento, mas não tem mãos a medir: "Está o dobro da movimentação, desde quinta-feira de manhã".Numa carrinha de caixa aberta, o casal Luís e Ana Maria Branco pagam a sua conta. Abasteceram com 30 euros porque têm de ir até Évora. "Não foi com medo, se andar a pé ando", afiança Luís, que não acredita que a greve dure muito: "Eles fazem mais é escândalo para incentivar as pessoas a vir meter combustível. Mas o país não vai parar. Só se a gente morrer é que o país para".A greve dos motoristas está marcada para segunda-feira e poderá prolongar-se por tempo indeterminado.