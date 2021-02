O primeiro-ministro, António Costa, deu esta sexta-feira a garantia aos líderes da União Europeia que a indústria portuguesa também irá contribuir para o “esforço coletivo” de todos os Estados-membros para aumentar a produção de vacinas contra a Covid-19.









Numa cimeira virtual, os 27 Estados-membros assumiram como grande prioridade acelerar a produção de vacinas na União Europeia (UE).

António Costa garantiu que Portugal já comunicou a Bruxelas “as capacidades diversas da indústria farmacêutica nacional” e lembrou que, além da reprogramação do quadro de aplicação dos fundos da UE no âmbito do programa ‘Portugal 2020’, foram criadas “linhas de crédito para a reconversão de linhas industriais para a produção dos mais diversos materiais de combate à Covid-19”.





Por outro lado, recordou, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal está a trabalhar, na instalação de uma unidade fabril, no município de Paredes de Coura, que “terá também capacidade de produção de vacinas”.





O primeiro-ministro afirmou que a falta de dados científicos consolidados condiciona, para já, a criação de um “certificado verde europeu” mas que, “até ao verão”, é provável que o documento passe a existir.





A Comissão Europeia comprometeu-se a preparar nos próximos meses um certificado comum a toda a UE que “permita atestar que uma pessoa já esteve contaminada com o vírus, ou que está devidamente vacinada ou que realizou um teste negativo”. O objetivo, disse Costa, é permitir “maior liberdade de circulação e menor necessidade de recurso a medidas como a quarentena”.