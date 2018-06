Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corte de 200 milhões às contas de Centeno

Governo diz que satisfazer professores custa 600 milhões mas Fenprof garante que são 400.

Por Bernardo Esteves | 09:46

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) rebateu ontem que a recuperação do tempo congelado aos professores custe 600 milhões de euros por ano, como tem afirmado o Governo.



José Alberto Marques, dirigente da Fenprof, sublinha que a estrutura sindical "não possui os números fidedignos de professores a progredir, porque o Ministério da Educação nunca os apresentou". Mas garante que "nunca seriam 600 milhões de euros e sim 400, porque 200 milhões ficam logo no Estado para impostos e taxa social única".



O dirigente assenta o raciocínio no facto de os professores "pagarem em média 24% de IRS e mais 11% de taxa social única". Ou seja, um terço do valor fica nos cofres do Estado.



A Fenprof rebateu também dados do Governo sobre o custo do descongelamento iniciado em janeiro. O Governo diz que vai custar 519 milhões até 2023 , mas a Fenprof garante que custará 255,6 milhões de euros.



Entretanto, a Fenprof anunciou que 96 por cento das reuniões de avaliação previstas não se realizaram devido à greve dos professores. Estavam previstas para esta semana 15 587, mas 14 964 não se realizaram. "É talvez a maior greve de sempre do ponto de vista do impacto", afirma Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, que diz haver "87 queixas por irregularidades contra diretores de escolas".



Ministro desafia Fenprof a negociar



O ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues desafiou os sindicatos a negociar. "Volto a desafiar os sindicatos a darem um passo", disse à Antena 1. Mário Nogueira reagiu assim: "Também apelamos ao ministro: vamos à negociação! Se pudesse, era a Fenprof que convocava o ministro", disse, deixando claro que não aceita negociar o tempo de serviço congelado, não abdicando dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Nogueira disse que desde 27 de maio que a Fenprof não é convocada pelo ME.