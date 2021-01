Portugal deveria receber cerca de 1,4 milhões de vacinas da farmacêutica AstraZeneca nos meses de fevereiro e março, mas, afinal, já só vai receber metade, ou seja, 700 mil doses.





Este atraso não compromete, contudo, as metas do plano de vacinação, garante o seu coordenador. “ Esse número permite-nos cumprir o Plano Nacional da forma como estava delineado, terminando a vacinação das pessoas incluídas na fase um até abril. O que não vai permitir é a antecipação para março", esclareceu Francisco Ramos. A vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, ainda não foi aprovada pelo regulador europeu – A Agência Europeia do Medicamento –, mas já foi feito o pedido nesse sentido, a 12 de janeiro.