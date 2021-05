Costa afirma que 2020 fica para a História como a derrota do pensamento económico liberal

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que 2020, marcado pela covid-19, ficará para a História como o ano da derrota do pensamento económico liberal e, num recado à sua esquerda, afirmou que se enganará quem julgar que escolherá a austeridade.

António Costa deixou estes avisos de caráter ideológico na segunda ronda do debate sobre política geral, na Assembleia da República, depois de ter escutado uma intervenção crítica referente à tese do "Estado mínimo" por parte do deputado e presidente da concelhia do PS/Porto, Tiago Barbosa Ribeiro.

Na sua resposta, o líder do executivo começou por deixar uma farpa indireta para os partidos à esquerda do PS, afirmando que "alguns tiveram a ilusão de que o Governo responderia a esta crise com austeridade".