Costa afirma que Boris Johnson deverá estar em Lisboa na conferência dos Oceanos

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que há uma hipótese muito séria de o seu homólogo britânico, Boris Johnson, se deslocar em breve a Lisboa para estar presente na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.

"Há uma hipótese muito séria de Boris Johnson poder ir à Conferência dos Oceanos das Nações Unidas [entre 27 de junho e 1 de julho], em Lisboa, embora calhe entre a reunião do G7 e a Cimeira da NATO", em Madrid, declarou António Costa após ter sido recebido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, em Londres, no número 10 da Downing Street.

Fonte diplomática adiantou à agência Lusa que Boris Johnson deverá estar em Lisboa "numa janela de oportunidade" que terá entre o fim da reunião do G7 e o início da Cimeira da NATO de Madrid, que decorre entre 28 e 30 de junho. Ou seja, a data mais provável é o próximo dia 28.