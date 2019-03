Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Costa defende que sociedade deve "gritar nas ruas" contra a violência doméstica

Primeiro-ministro juntou-se à manifestação que assinalou o Dia Internacional da Mulher no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Por Lusa | 20:21

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta sexta-feira a importância de a sociedade reivindicar nas ruas que não aceita a realidade da violência doméstica, considerando que ainda "há muito para fazer" nesta matéria.



António Costa juntou-se esta sexta-feira à manifestação que assinalou o Dia Internacional da Mulher no Terreiro do Paço, em Lisboa.



A acompanhar o primeiro-ministro estiveram alguns membros do Governo e deputados socialistas, bem como o cabeça de lista do PS às eleições europeias, Pedro Marques, e a sua mulher, Fernanda Tadeu.



Falando aos jornalistas, o chefe do Governo lembrou que, "quando há ainda uma diferença de 18% em média no vencimento entre as mulheres e os homens, quando há uma grande disparidade no exercício de cargos políticos e cargos de direção", quando existe "tanta dificuldade na conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal" e quando "existe uma barbaridade como os níveis de violência domestica e de género" que se registam em Portugal, isso "significa que há muito para fazer".



Apontando que o país tem de continuar a mobilizar-se nesse sentido, o primeiro-ministro considerou que esse é também um caminho a percorrer "ao nível institucional" e "ao nível da cidadania".



"É importante, é muito relevante que o conjunto da sociedade grite também nas ruas que não está disponível para aceitar esta realidade e que viremos seguramente esta página da desigualdade de género", salientou.



E essa, explicou, foi uma das razões porque se associou à iniciativa de hoje.



"A minha presença é só um gesto simbólico a sinalizar que é necessário mobilizar-nos todos coletivamente para batermo-nos pela igualdade, porque houve um grande progresso feito desde o 25 de Abril, em particular com a grande reforma do Código Civil em 1977, mas ainda há muito para fazer", sublinhou.