Costa espera que UE aprove reforma do mercado da eletricidade na próxima semana

O primeiro-ministro, António Costa, disse, esta quinta-feira, esperar que a União Europeia aprove, na próxima semana, a reforma do mercado da eletricidade, defendendo que só depois faz sentido o Governo definir medidas dirigidas às empresas.

"Está marcado um Conselho de Ministros da Energia da União Europeia para dia 09, em que esperamos que a União Europeia aprove finalmente um conjunto de medidas como aquelas que temos a vindo a defender, desde o início desta crise, designadamente a reforma do mercado da eletricidade", afirmou.

O chefe do Governo falava em Maputo, na conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República de Moçambique, com quem esteve reunido no âmbito da V Cimeira Luso-Moçambicana.