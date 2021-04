Costa fala de "luta diária" para não se perder conquistas do desconfinamento

O primeiro-ministro, António Costa, avisou esta quinta-feira que "nada está adquirido para o futuro" e que será preciso "uma luta diária" para não se perder nenhuma das conquistas alcançadas no desconfinamento devido à pandemia.

António Costa deixou estes avisos no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que decidiu que há condições para "dar o passo em frente" para a próxima etapa do desconfinamento.

"É preciso que todos nos possamos congratular com a evolução muito positiva que o país conseguiu neste processo de desconfinamento, mas recordar que nada está adquirido para o futuro", alertou.

De acordo com o chefe do executivo, "esta é uma luta diária" que o país terá "de continuar a travar" para não perder aquilo que conquistou no combate à epidemia de covid-19.

"O desejo que todos temos é que possamos ir prosseguindo sustentadamente, com cautela, este processo de desconfimento, enquanto vai avançando a um ritmo crescente o processo de vacinação", disse.