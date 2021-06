Costa insiste na urgência do combate à precariedade e informalidade no trabalho

O primeiro-ministro considerou esta quinta-feira urgente o combate à precariedade e informalidade no mercado laboral, afirmando que a pandemia da covid-19 expôs com "brutalidade" as desigualdades no mundo do trabalho e atingiu sobretudo os cidadãos mais vulneráveis.

Esta posição foi transmitida por António Costa numa mensagem vídeo que enviou para a "Cimeira do Mundo do Trabalho", que foi promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

"A pandemia teve obviamente um brutal impacto na saúde, com milhões de mortos e muitos doentes infetados. Mas houve outras consequências na nossa sociedade: A pandemia expos com uma brutalidade intolerável as realidades múltiplas e crescentes das desigualdades - desigualdades essas que têm em larga medida raízes no mundo do trabalho", indicou o líder do executivo.