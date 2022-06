Costa mantém confiança na ministra da Saúde e nas medidas anunciadas

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que mantém a confiança na ministra na Saúde e nas medidas anunciadas, considerou que "parte dos problemas" estará resolvida a partir de segunda-feira, mas admitiu que existem outros estruturais.

No final de encontros com os partidos de preparação do próximo Conselho Europeu, António Costa foi questionado sobre pedidos de demissão que se ouviram por parte de alguns partido da oposição.

"Com certeza, como sabe é um clássico da oposição pedir demissão de membros do Governo", afirmou.