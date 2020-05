Costa passeia com a mulher em Lisboa e apela ao regresso à rua com “cautelas”

Parecia um sábado de manhã em família, quase normal, não fosse este um passeio de um primeiro-ministro com o objetivo claro de passar uma mensagem aos portugueses: têm que regressar à rua, mas com cuidado.

O recado foi deixado ontem por António Costa após uma caminhada pela Baixa em Lisboa, que fez acompanhado pela mulher, Fernanda Tadeu. "Com a mesma determinação com que nos fechámos, temos agora de voltar a ir à rua, voltar a procurar retomar a normalidade da nossa vida agora de uma nova forma e com as cautelas que não podemos deixar de ter", sublinhou o primeiro-ministro.

"Com segurança, retomem o processo de regresso à rua, às lojas, à restauração, aos cafés, porque é assim que coletivamente vamos poder relançar outra vez a nossa vida no País", acrescentou Costa ladeado também pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. Palavras feitas depois de andar pelo centro da capital, num percurso que contou com paragens em vários estabelecimentos. Os proprietários receberam uma palavra de apreço ."Os comerciantes, com enorme responsabilidade, estão a adotar medidas de segurança para que se possa voltar às lojas sem perigo", disse o primeiro-ministro, apelando à necessidade de "corresponder ao esforço" que está a ser feito.





