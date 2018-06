Costa pede amplo acordo social para conciliação da vida profissional e familiar

Primeiro-ministro considera essencial que o Estado social ganhe sustentabilidade.

Por Lusa | 16:34

O primeiro-ministro desafiou esta segunda-feira os parceiros sociais a concretizarem um amplo acordo para a conciliação entre a vida profissional e familiar, considerando essencial que o Estado social ganhe sustentabilidade e Portugal inverta um ciclo negativo demográfico.

António Costa falava na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa, depois de a UGT e as confederações patronais terem assinado um acordo de concertação social para o "combate à precariedade" no trabalho e para o "reforço da negociação coletiva".

No seu discurso, o líder do executivo retomou um dos objetivos que assumiu após o encerramento do último congresso do PS, em 27 de maio passado, na Batalha, no distrito de Leiria.