Costa pede aos portugueses que sejam "muitíssimo disciplinados"

O primeiro-ministro reafirmou esta quarta-feira que uma situação de confinamento "é um não cenário", porque o país não a suportaria, e pediu aos portugueses para serem "muitíssimo disciplinados" no cumprimentos das regras.

"A melhor forma de não voltarmos a parar é sermos todos muitíssimo disciplinados no cumprimento das regras. Temos de manter esta pandemia controlada e isso exige uma enorme disciplina da parte de todos nós", frisou António Costa, no final de uma visita à 54.ª edição da Capital do Móvel, na Alfândega do Porto, na véspera de o Conselho de Ministros tomar decisões sobre a situação de contingência que vai vigorar a partir de segunda-feira.

O chefe do Governo lembrou que não é por o "sol brilhar e o tempo estar quente" que se devem relaxar os comportamentos, nomeadamente as pessoas andarem juntas, deixarem de lavar as mãos ou fazerem "grandes jantaradas", porque se o fizerem, o país arrisca-se a perder tudo aquilo que conquistou ao longo dos últimos meses.