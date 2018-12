Costa sob aviso amarelo em dia com pouca chuva

Esperadas ondas que podem atingir 5 metros. Nuvens ficam até ao início da tarde.

Por Lusa | 06:50

Toda a costa de Portugal continental está esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O distrito de Setúbal vai estar sob aviso até às 09h00 desta sexta-feira, os distritos do Porto, Faro, Viana do Castelo, Beja, Aveiro e Braga até às 15h00 e os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra até às 18h00.



Previsão de céu nublado mas pouca chuva



A preivsão do IPMA para esta sexta-feira adianta que o céu estará pouco nublado, com mais nebulosidade nas regiões Norte e Centro. A Sul, haverá períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir da tarde.



Há a ossibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao início da manhã, e no Minho no final do dia.



Vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, tornando-se do quadrante sul no litoral Norte e Centro a partir da tarde, e soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas até final da manhã.



Formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta.



Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



Quanto às temperaturas, espera-se uma pequena descida da temperatura mínima, mas também uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.



GRANDE LISBOA:

Períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir da tarde.



Vento em geral fraco do quadrante oeste. Pequena subida da temperatura máxima.



GRANDE PORTO:



Períodos de céu muito nublado.



Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até ao início da manhã.

Vento fraco, tornando-se fraco a moderado (até 25 km/h) de sul a partir da tarde.

Pequena subida da temperatura máxima.



ESTADO DO MAR:



Costa Ocidental: Ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo

gradualmente para 3 a 3,5 metros a partir do meio da tarde.

Temperatura da água do mar: 14/16ºC



Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 17ºC