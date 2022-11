O primeiro-ministro disse esta segunda-feira na Cimeira do Clima da ONU, no Egito, que Portugal está a reunir condições que lhe permitem antecipar de 2050 para 2045 a meta da neutralidade carbónica, defendendo progressos nos transportes públicos, o hidrogénio e fim das centrais a carvão.



António Costa, cujo discurso de fundo está agendado para esta terça-feira, antecipou que vai não apenas reafirmar as metas ambientais assumidas por Portugal em 2016, em Marraquexe, como também se prepara para "anunciar as novas metas", que resultaram da Lei do Clima aprovada na Assembleia da República.









