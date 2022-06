Costa recusa comentar decisão do Porto de abandonar Associação dos Municípios

O primeiro-ministro recusou-se esta sexta-feira a comentar a decisão da Câmara do Porto de abandonar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), mas frisou que esta entidade é a interlocutora do Governo para as questões comuns às autarquias.

"Não vou estar a comentar posições individuais de cada um dos municípios. O nosso interlocutor, como é óbvio, é a ANMP", respondeu António Costa, depois de interrogado pelos jornalistas sobre a decisão da Câmara do Porto de sair desta estrutura que representa a autarquias portuguesas.