António Costa saiu esta quarta-feira em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa e manifestou “total solidariedade” para com o Presidente da República, condenando o que considerou ser uma “interpretação inaceitável que tem sido feita das suas palavras”. “A violação dos direitos das crianças não tem a ver com a quantidade. Pode ser um, podem ser dois mil, cada um é um caso de gravidade imensa em si próprio. Seguramente o Presidente da República não o quis desvalorizar”, acrescentou o primeiro-ministro. E sublinhou: “Para uma pessoa como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, um caso que fosse, só um caso de abuso sexual sobre crianças, seria absolutamente intolerável”.Em causa, as declarações do chefe de Estado, que afirmou, na terça-feira, que os mais de 400 casos de denúncias de abusos sexuais contra crianças em Portugal cometidos por membros do clero “não era um número particularmente elevado”. Mais tarde, emendou a declaração inicial, mas não se livrou das críticas.

Quarta-feira, nas audiências com os partidos, a propósito do Orçamento, o tema dos abusos esteve em cima da mesa. O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse que todos os casos são “importantes” e “merecedores de investigação e punição”. O Chega aceitou as explicações de Marcelo, mas defende que deveria falar ao País. O BE considera que todos os órgãos de soberania devem valorizar os testemunhos das vítimas. O PCP desdramatiza as declarações de Marcelo, mas a IL e o PAN exigem um pedido de desculpas por parte de Marcelo.