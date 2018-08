Costuma deitar-se tarde? Está na hora de repensar os seus hábitos

Estudo concluiu que quem se deita a altas horas da noite tem uma probabilidade de morrer mais cedo.

Quer seja porque se fez uma maratona noturna de Netflix, passou-se horas a fazer scrolling no Instagram, ou talvez porque um jantar se desdobrou numa noite de copos, podem ser vários os motivos que nos deixam acordados até altas horas da noite. O resultado? Sentirmo-nos à morte quando o despertador toca.

Sinta-se desde já avisada, porque o primeiro estudo sobre as taxas de mortalidade das corujas noturnas descobriu que é mais provável que estas morram mais cedo do que as cotovias matinais, conta a Máxima.

De acordo com um artigo da Elle britânica, novas pesquisas, publicadas na revista Chronobiology International pela Universidade de Surrey e pela Universidade Northwestern, nos EUA, descobriram que as pessoas que ficam acordadas até tarde têm 10% mais chances de morrer mais cedo em comparação com aquelas que preferem a manhã.