Costuma reciclar? Separação do lixo vai ser obrigatória

Se não tem por hábito reciclar, talvez seja melhor começar porque a separação do lixo vai passar a ser obrigatória até ao final de 2023 em todas as casas protuguesas. Já no que toca aos setores da restauração e da indústria, estes vão ser obrigados a fazer a separação do lixo já a partir de 2021.



A informação está a ser avançada pela imprensa esta quarta-feira, que vem recordar as medidas que já foram propostas para a alteração do quadro jurídico no que toca à gestão de resíduos.





Recorde-se que esta é uma medida que foi apresentada pela Associação Zero, por exemplo, em 2016.