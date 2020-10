Portugal registou nas últimas 24 horascasos de coronavírus. Dos 31 óbitos, 9 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 14 na Região Norte, 5 na Região Centro, 2 no Alentejo e 1 no Algarve.O País contabiliza, até ao momento, 2276 óbitos e 112440 infetados com a Covid-19."A situação no Norte conhece elevada pressão", avançou a ministra da saúde.A ministra da saúde avançou que o Ministério da Saúde pré-reservou meio milhão de testes rápidos antigénio da Cruz Vermelha e que desses "100 mil testes rápidos chegam na primeira semana de novembro".Os testes rápidos distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa "não têm peso no orçamento do SNS", mas a aquisição de testes próprios "está em análise", reconhece a ministra.Marta Temido esclareceu que os médicos de saúde pública vão passar a receber todos suplementos com retroativos.