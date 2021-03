A Direção Geral de Saúde revelou esta terça-feira, a nona do processo da vacinação contra a Covid-19 , que 8% da população, o equivalente a 739 662 pessoas, já foi vacinada com a primeira dose da vacina. Segundo o relatório de vacinação, há 293 245 pessoas no nosso País que já receberam as duas doses da vacina, tendo completado o proceso, número que corresponde a 3% da população portuguesa.



De acordo com os dados da DGS, entre os 0 e 17 anos há já 136 jovens completamente vacinados contra o coronavírus. A faixa etária com maior número de vacinados com as duas doses é a entre os 24 e 49 anos: 116 031 pessoas, o equivalente a 4% da população nesta faixa etária. Já a faixa etária dos maiores de 80 anos é a que regista maior número de pessoas com a primeira dose da vacina: são 310 409, o que corresponde a 47% dos portugueses nessa faixa etária. Nesta mesma faixa etária há 10% já com as duas doses do fármaco (58 562 pessoas).Relativamente à distribuição, a DGS informa que das 1 186 389 doses recebidas já foram distribuídas 1 078 103 doses.No Centro já foram administradas 239 360 doses da vacina (10% da população com primeira dose e 4% com a vacinação completa). O Alkentejo regista maior percentagem da popualção vacinada, quer com a primeira dose, quer com vacinação completa, com 12% e 5%, respetivamente, num total de 78 112 vacinas administradas.Já no Algarve foram dadas 38 419 vacinas, sendo que 7% da população recebeu a 1.ª dose a 2% já tem a vacinação contrra a Covid-19 completa.