80% dos maiores de 80 anos já tomaram a primeira dose da vacina. 5% da população está imunizada

Portugal conta já com 80% (539 633) dos maiores de 80 anos vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 33% do mesmo grupo etário com ambas as doses tomadas.A faixa etária com mais pessoas vacinadas com ambas as doses, a seguir aos maiores de 80 anos, é entre os 50 e os 64 anos.Relativamente à população geral, 5%, ou seja mais 20 918 pessoas estão vacinadas num total de 1 196 971 vacinados, já está totalmente imunizada e mais 252 979 portugueses num total de 494 521, 12%, já foram vacinados com a primeira dose.O Alentejo é a região com mais vacinados com ambas as doses e o Centro com mais primeiras doses administradas.