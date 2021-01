Anticorpos sintéticos reduzem hospitalizações e mortes por Covid-19 em 70%, anuncia farmacêutica

A combinação de dois anticorpos sintéticos da farmacêutica Eli Lilly reduziu em 70% as hospitalizações e mortes por covid-19 em doentes de alto risco que recentemente testaram positivo para o novo coronavírus, anunciou hoje a empresa norte-americana.

"Os anticorpos bamlanivimab e etesevimab, em conjunto, têm o potencial de ser um tratamento importante, reduzindo significativamente as hospitalizações e as mortes em doentes de covid-19 de alto risco", adiantou o cientista-chefe do grupo farmacêutico, Daniel Skovronsky, citado pela agência noticiosa AFP.

Os resultados apurados significam que o estudo de fase três, no qual participaram 1.035 pessoas, atingiu o seu objetivo principal, permitindo também constatar uma redução da carga viral nos doentes e do tempo de recuperação da doença.