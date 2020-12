Bastonário diz que médicos não foram ouvidos sobre vacinação da Covid-19 e que por isso não podem esclarecer doentes

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse esta sexta-feira aoque os médicos não foram ouvidos sobre a vacinação contra a Covid-19 e, por isso, não vão poder esclarecer os doentes."Este plano é um plano feito à pressa, sem ouvir quem está no terreno", denuncia Miguel Guimarães que esclarece que a Ordem dos Médicos não foi ouvida ao contrário do que tinha sido anunciado.O Bastonário diz que os médicos precisam de mais informação para poderem ajudar as pessoas. Miguel Guimarães refere que o plano fala sobre as características das vacinas mas nada informa os médicos nem os doentes sobre as contraindicações.