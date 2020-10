Borba fecha escolas e centro de saúde. Há mais de 30 infetados e 49 em vigilância, avança vereador

O centro de saúde de Borba encerrou esta quinta-feira após um dos funcionários ter testado positivo à Covid-19. De acordo com Quintino Cordeiro, vereador da região, o surto na região conta já com pelo menos 36 casos positivos e 49 pessoas em vigilância, apesar de balanço oficial ser só de 24 casos.De recordar que as escolas dos concelhos de Borba e Vila Viçosa vão todas encerrar a partir desta sexta-feira devido a surtos de Covid-19.A delegada regional de saúde do Alentejo indica que o ensino passará a ser feito à distância.