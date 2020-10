Cascais vai distribuir 10 máscaras por semana a cada residente devido à Covid-19

A medida foi anunciada esta setxa-feira por Carlos Carreiras, presidente da Câmara, na sequência de um projeto-lei, aprovado esta sexta-feira pela Assembleia da República, que tornou obrigatório o uso de máscara na via pública.A medida entra em vigor a par com a Lei."Consideramos que se o Estado obriga, e bem, os cidadãos a utilizar máscara em espaço público para controlar a pandemia, então deve dar todas as condições para que cada um as possa usar com o mínimo de custo possível. Se o Estado Central não tem capacidade de fornecer máscaras, deve o Estado Local fazê-lo", sublinha Carlos Carreiras.O programa "Máscaras Acessíveis", em vigor desde o início da pandemia, abriu um canal direto de abastecimento, a baixo custo, através da rede social de Cascais. Ao abrigo do programa, já foram colocadas 3 milhões de máscaras na comunidade, o que significou um encaixe de 700 mil euros para o terceiro setor.Assim que a lei entrar em vigor, a rede de 89 parceiros sociais passará a disponibilizar máscaras gratuitamente aos cidadãos residentes, estudantes ou trabalhadores no concelho, para um limite de 10 máscaras por semana."Porque as Instituições estão na primeira linha de combate à pandemia social, apelo a todos os cidadãos que tenham possibilidades para que, embora possam aceder gratuitamente a este produto essencial, possam fazer donativos no local onde levantam as máscaras", apela Carlos Carreiras.Com uma rede de 200 dispensadores espalhados pelo concelho, por razões operacionais a Câmara de Cascais continua a fornecer pacotes de 3 máscaras a 0.50€.