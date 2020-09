DGS divulga plano de combate à Covid-19 para o outono e inverno. Leia aqui o documento

O Ministério da Saúde apresentou esta segunda-feira o Plano da Saúde para o Outono-Inverno 2020-21, uma estratégia que visa dar resposta não só à pandemia de Covid-19, mas a todas as necessidades em saúde da população.

Num período que constitui habitualmente uma época com desafios para os sistemas de saúde, "importa fortalecer as linhas de intervenção em saúde, com base na evolução epidemiológica registada e no conhecimento científico acumulado com a experiência entretanto adquirida", lê-se.