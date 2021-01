"É uma tragédia": Ventura diz que fechar comércio e restauração "não resolve problema"

O líder do Chega, André Ventura, esteve durante a manhã deste sábado reunido com o primeiro-ministro, António Costa."O Governo deve fazer melhor do que em março", começou por dizer Ventura sobre o confinamento após conversa com Costa. Relativamente ao pequeno comércio, o líder do Chega avança estar em desacordo com o primeiro-ministro uma vez que não considera que estes espaços sejam focos de contágio.Relativamente à cultura e aos espetáculos, Ventura avançou que "voltarão a encerrar"."Economicamente é uma tragédia", disse André Ventura, que considera que fechar comércio e restauração "não resolve problema".