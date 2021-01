'Era imoral descartar vacinas': Diretor do INEM Porto demite-se e reage à vacinação de funcionários de pastelaria

O diretor do INEM do Porto justificou este sábado que "era imoral descartar vacinas" e daí surgiu a decisão de vacinar funcionários de uma pastelaria no Porto."Tinhamos 11 vacinas preparadas", 60 operacionais do INEM recusaram receber as vacinas Covid-19 e, neste sentido, o diretor explicou que para não serem desperdiçadas, as vacinas foram ministradas aos funcionários de uma pastelaria no Porto. A decisão foi justificada pela "proximidade, disponibilidade e por termos um controlo na vacinação", diz o responsável."Como médico que sou tomei uma decisão e não me arrependo do que fiz", acrescentou.